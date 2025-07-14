"Аль-Арабия": Турция отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию без объяснения причин

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил в экстренной новости, что Турция отменила ряд авиарейсов в Ирак, Иран и Иорданию без предоставления официальных разъяснений причин этого внезапного решения.

Ни Turkish Airlines, ни Управление гражданской авиации Турции пока не выпустили никаких заявлений с объяснением мотивов отмены – будь то соображения безопасности, технические причины или связанные с региональной обстановкой.

Ливанский новостной аккаунт @thisislebnews в сети Х написал, что Turkish Airlines объявила о прекращении полетов в Иран, Ирак, Сирию, Иорданию и Ливан до 31 июля.

При этом иранские СМИ утверждают, что воздушное пространство Ирана остается открытым для полетов с 5:00 до 18:00 – после войны иранские аэропорты не работают в ночное время.