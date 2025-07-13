МВД Сирии сообщил о задержании боевика "Хизбаллы", готовившего теракт

МВД Сирии сообщило о задержании Мухаммада Фадаля, боевика "Хизбаллы". По данным служб безопасности Сирии, задержанный готовился осуществить теракт, используя взрывные устройства.

Взрывчатка, оружие и взрывные устройства были доставлены в Сирию контрабандным путем через границу с Ливаном.