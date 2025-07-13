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Ближний Восток

МВД Сирии сообщил о задержании боевика "Хизбаллы", готовившего теракт

Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 13 июля 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 17:43
МВД Сирии сообщил о задержании боевика "Хизбаллы", готовившего теракт
Omar Sanadiki/AP

МВД Сирии сообщило о задержании Мухаммада Фадаля, боевика "Хизбаллы". По данным служб безопасности Сирии, задержанный готовился осуществить теракт, используя взрывные устройства.

Взрывчатка, оружие и взрывные устройства были доставлены в Сирию контрабандным путем через границу с Ливаном.

Ближний Восток
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