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Ближний Восток

Телеканал "Хизбаллы": в Джанате в результате удара ЦАХАЛа ранены не менее 14 человек

время публикации: 14 июня 2024 г., 00:32 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 00:42
Телеканал "Хизбаллы": в Джанате в результате удара ЦАХАЛа погибли не менее 14 человек
Кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Принадлежащий "Хизбалле" ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщил, что в результате удара, нанесенного самолетами ЦАХАЛа по дому в деревне Джаната, погиб один человек, ранены не менее 14, в том числе дети.

В ночь на 14 июня ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Джаната (к востоку от Тира, южный Ливан, около 20 км от границы с Израилем). Телеканал "Аль-Маядин" передал, что трехэтажное здание полностью разрушено.

По данным саудовского телеканала "Аль-Арабия", целью таки был "генерал Хизбаллы в командовании южным округом".

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