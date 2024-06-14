Телеканал "Хизбаллы": в Джанате в результате удара ЦАХАЛа ранены не менее 14 человек

Принадлежащий "Хизбалле" ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщил, что в результате удара, нанесенного самолетами ЦАХАЛа по дому в деревне Джаната, погиб один человек, ранены не менее 14, в том числе дети.

В ночь на 14 июня ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Джаната (к востоку от Тира, южный Ливан, около 20 км от границы с Израилем). Телеканал "Аль-Маядин" передал, что трехэтажное здание полностью разрушено.

По данным саудовского телеканала "Аль-Арабия", целью таки был "генерал Хизбаллы в командовании южным округом".