Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в 20 км от границы с Израилем

Ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Джаната (к востоку от Тира, южный Ливан, около 20 км от границы с Израилем).

Телеканал "Аль-Маядин" передал, что трехэтажное здание полностью разрушено. В результате этой атаки ранены не менее семи человек. По данным "Аль-Хадат", один человек погиб и ранены не менее десяти.

По данным саудовского телеканала "Аль-Арабия", целью таки был "генерал Хизбаллы".