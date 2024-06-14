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Ближний Восток

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в 20 км от границы с Израилем

время публикации: 14 июня 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 00:11
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в 20 км от границы с Израилем
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские СМИ передали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в деревне Джаната (к востоку от Тира, южный Ливан, около 20 км от границы с Израилем).

Телеканал "Аль-Маядин" передал, что трехэтажное здание полностью разрушено. В результате этой атаки ранены не менее семи человек. По данным "Аль-Хадат", один человек погиб и ранены не менее десяти.

По данным саудовского телеканала "Аль-Арабия", целью таки был "генерал Хизбаллы".

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