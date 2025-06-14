И.о. командующего КСИР: в Израиле были атакованы более 150 целей, включая авиабазы

Временно исполняющий обязанности командующего "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Мохаммад Пакпур заявил, что Ирана 13 июня атаковал более 150 целей в Израиле, включая авиабазы, на которых размещались истребители.

По данным ЦАХАЛа, по территории Израиля вечером 13 июня из Ирана были выпущены около 100 баллистических ракет и примерно столько же ударных беспилотников. Все БПЛА были перехвачены, большинство ракет тоже перехватили, но были зафиксированы падения ракет в жилых районах в Тель-Авиве и окрестностях, а также на севере Израиля.

Сведений о попаданиях по военным базам в Израиле не поступало.

Отметим, что предшественник Пакпура – Ахмад Вахиди – находился в должности всего несколько часов. Он временно исполнял обязанности командующего КСИР после того, как израильские ВВС ликвидировали командующего КСИР Хоссейна Салами.