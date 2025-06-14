Иран сообщил о 78 убитых в результате ударов ЦАХАЛа в первый день боевых действий

Представитель Ирана в ООН сообщил, что в результате ударов Израиля по целям на иранской территории 13 июня 2025 года были убиты не менее 78 человек, свыше 320 пострадали.

В сообщении представителя Ирана не указано, что речь идет в основном об ударах по военным и ядерным объектам, а также о точечных ударах по высшему командованию и иранским ученым-ядерщикам.