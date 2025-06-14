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Ближний Восток

Иран сообщил о 78 убитых в результате ударов ЦАХАЛа в первый день боевых действий

время публикации: 14 июня 2025 г., 00:04 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 00:09
Иран сообщил о 78 убитых в результате ударов ЦАХАЛа в первый день боевых действий
AP Photo/Yuki Iwamura

Представитель Ирана в ООН сообщил, что в результате ударов Израиля по целям на иранской территории 13 июня 2025 года были убиты не менее 78 человек, свыше 320 пострадали.

В сообщении представителя Ирана не указано, что речь идет в основном об ударах по военным и ядерным объектам, а также о точечных ударах по высшему командованию и иранским ученым-ядерщикам.

Ближний Восток
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