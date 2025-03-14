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Ближний Восток

Премьер-министр Ирака сообщил о ликвидации лидера "Исламского государства"

Исламское государство
Террористы
Ирак
время публикации: 14 марта 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 16:41
Премьер-министр Ирака сообщил о ликвидации лидера "Исламского государства"
AP Photo/Hussein Malla

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство", который считался "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире". Это Абдалла Маки Маслах ар-Рафаи аль-Макна, известный как Абу Хадиджа.

Он был ликвидирован иракскими силами безопасности в сотрудничестве с возглавляемой США коалицией.

Ближний Восток
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