Аш-Шараа подписал конституционную декларацию Сирии

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа подписал в четверг конституционную декларацию, которая определяет срок переходного периода в стране в качестве пяти лет, абсолютное разделение ветвей власти и основные права и свободы, включая свободу слова и мнений и право женщин на участие в жизни страны.

Декларация предоставляет временному президенту право назначать членов парламента и право объявлять чрезвычайное положение. Согласно конституционной декларации, президент республики осуществляет исполнительную власть в стране при поддержке министров в выполнении своих обязанностей.

Декларация также оговаривает создание комиссии для формирования постоянной конституции. Конституционная декларация вступает в силу сразу после ее официальной публикации, на следующем этапе будет сформирована центральная избирательная комиссия, которая будет контролировать выборы в Народный совет – парламент Сирии.