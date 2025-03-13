x
13 марта 2025
|
последняя новость: 21:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 марта 2025
|
13 марта 2025
|
последняя новость: 21:05
13 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аш-Шараа подписал конституционную декларацию Сирии

Сирия
время публикации: 13 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 21:10
Аш-Шараа подписал конституционную декларацию Сирии
AP Photo/Omar Albam

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа подписал в четверг конституционную декларацию, которая определяет срок переходного периода в стране в качестве пяти лет, абсолютное разделение ветвей власти и основные права и свободы, включая свободу слова и мнений и право женщин на участие в жизни страны.

Декларация предоставляет временному президенту право назначать членов парламента и право объявлять чрезвычайное положение. Согласно конституционной декларации, президент республики осуществляет исполнительную власть в стране при поддержке министров в выполнении своих обязанностей.

Декларация также оговаривает создание комиссии для формирования постоянной конституции. Конституционная декларация вступает в силу сразу после ее официальной публикации, на следующем этапе будет сформирована центральная избирательная комиссия, которая будет контролировать выборы в Народный совет – парламент Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 марта 2025

Алавиты-друзы-курды: резня и соглашения в Сирии. Какова роль Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 марта 2025

Сирийские курды подписали соглашение с новым режимом и вольются в службы безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 февраля 2025

Начала работу конференция по сирийскому национальному диалогу