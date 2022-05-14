Новым президентом ОАЭ избран шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян
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Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу, 14 мая, новым президентом страны наследного принца шейха Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное информационное агентство WAM.
Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммад Рашид аль-Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.
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Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 Мая 2022
Скончался президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян
Скончался президент ОАЭ Халифа бин Заид аль-Нахайян
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