Новым президентом ОАЭ избран шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу, 14 мая, новым президентом страны наследного принца шейха Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное информационное агентство WAM.

Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммад Рашид аль-Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.

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Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.