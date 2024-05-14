Ливанские СМИ: с израильского беспилотника нанесен удар по автомобилю в Цуре

Вечером 14 мая ливанские СМИ сообщили, что в городе Цуре, на юге страны, с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен удар по легковому автомобилю.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в машине находились двое мужчин, оба погибли.

Согласно неофициальным палестинским источникам, целью ликвидации стали двое жителей палестинского лагеря беженцев Ар-Рашидия.