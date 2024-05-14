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Ливанские СМИ: с израильского беспилотника нанесен удар по автомобилю в Цуре

время публикации: 14 мая 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 23:05
Удар ЦАХАЛа по цели в Ливане (иллюстрация)
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 14 мая ливанские СМИ сообщили, что в городе Цуре, на юге страны, с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен удар по легковому автомобилю.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в машине находились двое мужчин, оба погибли.

Согласно неофициальным палестинским источникам, целью ликвидации стали двое жителей палестинского лагеря беженцев Ар-Рашидия.

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