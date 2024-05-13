Эрдоган сообщил, что на лечении в Турции находятся 1000 боевиков ХАМАСа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, когда речь зашла о борьбе с террором, заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией.

"Я вижу в них людей, борющихся за свою землю", - цитирует Эрдогана издание YeniSafak. Он также поблагодарил Грецию за то, что она голосовала в ООН против Израиля и войны в Газе, и выразил надежду, что Афины не признают ХАМАС террористической организацией.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в данный момент в больницах Турции находятся на лечении 1000 боевиков ХАМАСа.

Кроме того, на этой пресс-конференции было заявлено, что у Анкары и Афин "нет нерешаемых проблем, они урегулируют спорные вопросы через открытый диалог.