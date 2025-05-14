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Ближний Восток

Массовая амнистия в Ираке, вышли на свободу и боевики "Исламского государства"

Ирак
Исламское государство
время публикации: 14 мая 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 10:36

Более 19000 заключенных, в том числе боевиков "Исламского государства", были освобождены в Ираке в рамках массовой амнистии, призванной решить проблему перенаселенности в тюрьмах. Также вводится мораторий на казни.

Соответствующий закон был принят в январе. Его поддержали суннитские парламентарии, которые отмечали, что действующие в Ираке законы по борьбе с экстремизмом направлены, в первую очередь, против суннитской общины.

Закон об амнистии также позволяет бывшим боевикам ИГ требовать повторного рассмотрения дела, если их показания были даны под давлением. При этом амнистия не распространяется на тех, кто был признан виновным в убийствах.

Ближний Восток
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