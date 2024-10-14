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Ближний Восток

Израильские депутаты положили фотографии заложников на стол иранского парламентария

время публикации: 14 октября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 12:10
Израильские депутаты положили фотографии заложников на стол иранского парламентария
AP Photo/Arnulfo Franco

С 13 по 17 октября в Женеве проходит 149-я Ассамблея Межпарламентского союза – одной из старейших международных организаций в мире. Участвует в форуме и израильская делегация в составе депутатов Кнессета Дана Илуза, Элазара Штерна и Цага Малко.

Своей основной целью депутаты считают ведение разъяснительной работы. Когда они вошли в зал заседаний, иранского представителя не было на месте, и израильтяне положили на его стол фото удерживаемых ХАМАСом заложников с надписью Bring them home ("Верните их домой").

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