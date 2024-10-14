Генсек ООН отверг призыв Нетаниягу о выводе UNIFIL из Южного Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу вывести миротворцев UNIFIL из приграничной полосы. С этим заявлением израильский лидер выступил после того, как в результате действий ЦАХАЛа пострадали несколько миротворцев.

В заявлении, опубликованном пресс-секретарем главы ООН Стефаном Дюжарриком, утверждается, что атаки против UNIFIL могут быть квалифицированы как военные преступления. "Нельзя допускать, чтобы целью атак становились миротворческие силы", – говорится в документе.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также осудил призыв премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В заявлении Микати утверждается, что Израиль развязал агрессию против UNIFIL.

"Предупреждение, направленное Нетаниягу Генеральному секретарю ООН Гутерришу с требованием о выводе миротворцев, открывает новую главу в попрании Израилем норм международного права", – сообщил он.