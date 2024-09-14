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Ближний Восток

Centcom подтвердил проведение в Ираке операции против "Исламского государства"

время публикации: 14 сентября 2024 г., 05:11 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 05:37
Centcom подтвердил проведение в Ираке операции против "Исламского государства"
AP Photo/Hussein Malla

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) подтвердило, что 29 августа этого года на западе Ирака американскими и иракскими силами была проведена операция против "Исламского государства".

Сообщается, что были уничтожены 14 боевиков ИГ, в их числе четыре командира: Ахмад Хамид Хусейн Абд аль-Джалиль аль-Итауи, ответственный за все операции в Ираке, Абу Хаммам, ответственный за надзор за операциями в Западном Ираке, Абу-Али аль-Туниси, ответственный за техническое обеспечение, и Шакир Абуд Ахмад аль-Иссауи, ответственный за надзор за военными операциями в Западном Ираке.

Ближний Восток
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