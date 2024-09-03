x
03 сентября 2024
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2024
|
03 сентября 2024
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Centcom: в Сирии задержан лидер ИГ, который помог боевикам сбежать из тюрьмы

время публикации: 03 сентября 2024 г., 04:37 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 05:49
Centcom: в Сирии задержан лидер ИГ, который помог боевикам сбежать из тюрьмы
AP Photo/Hussein Malla

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что в Сирии в ходе совместной операции с "Сирийскими демократическими силами" был захвачен один из лидеров "Исламского государства" Халид Ахмад ад-Дандаль.

В сообщении Centcom сказано, что ад-Дандаль помогал боевикам ИГ сбежать из тюрьмы в Ракке.

Побег был совершен 29 августа. Из следственного изолятора в Ракке сбежали пять боевиков ИГ (двое россиян, двое афганцев и один ливиец). Двоих беглецов поймали – россиянина "имама" Абдулвахеда Ахвана и ливийца Мухаммада Ноха Мухаммада. Продолжаются поиски троих беглецов – россиянина Тимора Талбркена Абдаша, а также афганцев Шуаба Мухаммада аль-Абдли и Атала Халида Зара.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 августа 2024

Centcom: на западе Ирака уничтожены 15 боевиков "Исламского государства"