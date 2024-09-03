Centcom: в Сирии задержан лидер ИГ, который помог боевикам сбежать из тюрьмы

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что в Сирии в ходе совместной операции с "Сирийскими демократическими силами" был захвачен один из лидеров "Исламского государства" Халид Ахмад ад-Дандаль.

В сообщении Centcom сказано, что ад-Дандаль помогал боевикам ИГ сбежать из тюрьмы в Ракке.

Побег был совершен 29 августа. Из следственного изолятора в Ракке сбежали пять боевиков ИГ (двое россиян, двое афганцев и один ливиец). Двоих беглецов поймали – россиянина "имама" Абдулвахеда Ахвана и ливийца Мухаммада Ноха Мухаммада. Продолжаются поиски троих беглецов – россиянина Тимора Талбркена Абдаша, а также афганцев Шуаба Мухаммада аль-Абдли и Атала Халида Зара.