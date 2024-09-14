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Ближний Восток

Иран запустил спутник с помощью ракеты-носителя Qaem-100, разработанной КСИР

время публикации: 14 сентября 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 12:27
Иран запустил спутник с помощью ракеты-носителя Qaem-100, разработанной КСИР
Sepahnews via AP

14 сентября Иран запустил в космос спутник Chamran 1 с помощью ракеты-носителя Qaem-100, разработанной специалистами по аэрокосмическим технологиям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает иранское агентство IRNA.

Спустя несколько часов после запуска спутник Chamran 1 послал первые сигналы. Космический аппарат, разработанный несколькими иранскими компаниями, весит около 60 кг.

По данным агентства, спутник был запущен в экспериментальных целях. Его задача протестировать аппаратные и программные системы, предназначенные для орбитального маневрирования.

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