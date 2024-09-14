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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": письмо Синуара Насралле написано не им самим, а его "канцелярией"

время публикации: 14 сентября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 09:08
"Аш-Шарк аль-Аусат": письмо Синуара Насралле написано не им самим, а его "канцелярией"
Chaim Goldberg/Flash90

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат", издающаяся в Лондоне на арабском языке, сообщила, что послание, которое генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла получил от главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, не было написано от руки, кроме того, оно было отправлено "канцелярией Синуара, а не им самим".

Напомним, в этом послании Синуар благодарил Насраллу за "соболезнования" в связи с гибелью Исмаила Ханийи (ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года), а также за "солидарность" с палестинским "сопротивлением".

Также отмечается, что несколько аналогичных посланий получили от Синуара некоторые другие лидеры арабского мира.

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