Заместитель генсека "Хизбаллы": "Мы не хотим развязывать войну, но готовы противостоять "Израилю"

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем заявил, что для израильтян "нет другого способа вернуться на север, кроме как прекратить войну в секторе Газы".

"Угроза войны нас не пугает и не влияет на нашу позицию", – сказал Касем.

"У нас нет планов по развязыванию войны, но мы готовы противостоять "Израилю", если он начнет ее, и потери будут огромными для обеих сторон", – подчеркнул он.