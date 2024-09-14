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Ближний Восток

Заместитель генсека "Хизбаллы": "Мы не хотим развязывать войну, но готовы противостоять "Израилю"

время публикации: 14 сентября 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 20:48
Наим Касем
AP Photo/Hussein Malla

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем заявил, что для израильтян "нет другого способа вернуться на север, кроме как прекратить войну в секторе Газы".

"Угроза войны нас не пугает и не влияет на нашу позицию", – сказал Касем.

"У нас нет планов по развязыванию войны, но мы готовы противостоять "Израилю", если он начнет ее, и потери будут огромными для обеих сторон", – подчеркнул он.

Ближний Восток
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