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Ближний Восток

СМИ: на улицах Ирана все чаще можно увидеть женщин без хиджаба

время публикации: 14 сентября 2024 г., 18:55 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 19:13
На улицах Ирана все чаще можно увидеть женщин без хиджаба
AP Photo/Jose Luis Magana

Накануне второй годовщины со дня смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба, на улицах иранских городов все чаще можно увидеть женщин без головного убора, пишет Times of Israel со ссылкой на АР.

Нет ни одного правительственного чиновника, признающего это явление, но в иранском сегменте соцсетей регулярно появляются видео, на которых заметны женщины и девочки с длинными волосами, распущенными по плечам.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время предвыборной кампании обещал прекратить притеснения женщин полицией нравов. Однако высшей властью в стране остается 85-летний аятолла Али Хаменеи, который в прошлом заявлял, что "открытое лицо женщины запрещено и по религиозым, и по политическим причинам".

В 2022 году смерть Амини вызвала массовые оппозиционные выступления, центральную роль в которых сыграли женщины.

Ближний Восток
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