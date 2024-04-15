x
15 апреля 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2024
|
15 апреля 2024
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Представитель МИД Ирана: "Запад должен оценить нашу сдержанность"

время публикации: 15 апреля 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 12:44
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани
Ministerio iraní de Exteriores via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани выразил недоумение в связи с тем, что западные страны осудили массированный удар, нанесенный по Израилю. "Западные страны должны оценить сдержанность, проявленную Ираном в последние месяцы", – сказал он.

"Вместо предъявления нам обвинений этим странам стоило бы озаботиться собственной виной и ответить общественному мнению: что сделали они, чтобы остановить военные преступления Израиля в секторе Газы", – добавил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Иран задействовал в ходе атаки Израиля сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет. В отражении удара участвовали также США, Великобритания и Иордания, а израильские ПВО сообщили об уничтожении 99% иранских целей.

После этого руководство западных стран, в первую очередь администрация США, призвало израильские власти проявить сдержанность и по сути, оставить без ответа акт иранской агрессии против еврейского государства.

fb tel insta twitter youtube tictok