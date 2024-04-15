Представитель МИД Ирана: "Запад должен оценить нашу сдержанность"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани выразил недоумение в связи с тем, что западные страны осудили массированный удар, нанесенный по Израилю. "Западные страны должны оценить сдержанность, проявленную Ираном в последние месяцы", – сказал он.

"Вместо предъявления нам обвинений этим странам стоило бы озаботиться собственной виной и ответить общественному мнению: что сделали они, чтобы остановить военные преступления Израиля в секторе Газы", – добавил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Иран задействовал в ходе атаки Израиля сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет. В отражении удара участвовали также США, Великобритания и Иордания, а израильские ПВО сообщили об уничтожении 99% иранских целей.

После этого руководство западных стран, в первую очередь администрация США, призвало израильские власти проявить сдержанность и по сути, оставить без ответа акт иранской агрессии против еврейского государства.