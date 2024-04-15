Министр иностранных дел Великобритании: "Иран потерпел двойное поражение"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что удар по Израилю стал для Ирана двойным поражением: практически все дроны и ракеты были перехвачены, а Иран продемонстрировал свое истинное лицо.

Он подчеркнул, что как США, так и Великобритания пришли на помощь Израилю, приняв участие в отражении удара. "Атака была масштабной. Увенчайся она успехом, в Израиле были бы тысячи погибших", – сказал лорд Кэмерон.

Политик отметил, что у Израиля есть полное право ответить на удар, но Великобритания призывает израильтян к сдержанности, поскольку основная задача – это освобождение удерживаемых в секторе Газы заложников. Кэмерон заявил, что за атаками ХАМАСа стоит Корпус стражей Исламской революции.

При этом глава МИД ушел от ответа, возможно ли прекращение поставок Израилю британских вооружений. Он предпочел сосредоточиться на гуманитарных поставках королевства в сектор Газы. По его словам, в случае ответного удара всегда есть опасность ошибки в расчетах, которая приведет к значительной эскалации.