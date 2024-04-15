США опровергают утверждения, что Иран предупредил американцев перед ударом по Израилю

Официальный представитель администрации США опроверг заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдолахиана, согласно которому за 72 часа до удара по Израилю иранцы сообщили о нем властям Турции и Иордании с тем, чтобы информация была передана и США.

"Это просто неправда. Нас ни о чем не предупреждали, не было ощущения… "Это цели, эвакуируйте их". Мы получили информацию через Швейцарию, когда атака уж началась, причем оно было сформулировано так, будто она уже кончилась", – сообщил источник.

По его словам, лживые утверждения иранской стороны о том, что США заблаговременно было передано предупреждение, распространяются с целью объяснить провал массированной иранской атаки против Израиля.

Напомним: 14 апреля информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкий дипломатический источник, что Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой атаке против Израиля.

Более того: при посредничестве Турции Иран уведомил об атаке США, получив в ответ требование провести атаку на Израиль "в разумных пределах". На это обещание Вашингтон пообещал сделать все возможное, чтобы беспрецедентная атака на Израиль осталась для Ирана без последствий.