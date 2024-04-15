x
15 апреля 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2024
|
15 апреля 2024
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США опровергают утверждения, что Иран предупредил американцев перед ударом по Израилю

время публикации: 15 апреля 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 09:35
США опровергают утверждения, что Иран предупредил американцев перед ударом по Израилю
AP Photo/Carolyn Kaster

Официальный представитель администрации США опроверг заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдолахиана, согласно которому за 72 часа до удара по Израилю иранцы сообщили о нем властям Турции и Иордании с тем, чтобы информация была передана и США.

"Это просто неправда. Нас ни о чем не предупреждали, не было ощущения… "Это цели, эвакуируйте их". Мы получили информацию через Швейцарию, когда атака уж началась, причем оно было сформулировано так, будто она уже кончилась", – сообщил источник.

По его словам, лживые утверждения иранской стороны о том, что США заблаговременно было передано предупреждение, распространяются с целью объяснить провал массированной иранской атаки против Израиля.

Напомним: 14 апреля информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкий дипломатический источник, что Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой атаке против Израиля.

Более того: при посредничестве Турции Иран уведомил об атаке США, получив в ответ требование провести атаку на Израиль "в разумных пределах". На это обещание Вашингтон пообещал сделать все возможное, чтобы беспрецедентная атака на Израиль осталась для Ирана без последствий.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 апреля 2024

Reuters: Иран через Турцию уведомил США об атаке на Израиль и получил обещание безнаказанности
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 апреля 2024

Послы Великобритании, Франции и Германии, поддержавших Израиль, вызваны в МИД Ирана