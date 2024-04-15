x
15 апреля 2024
|
последняя новость: 15:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2024
|
15 апреля 2024
|
последняя новость: 15:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский политик: "Запад помог Израилю, а Россия нам не помогла"

время публикации: 15 апреля 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 14:21
Иранский политик: "Запад помог Израилю, а Россия нам не помогла"
AP Photo/Vahid Salemi

Бывший глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Хешматулла Фалахат-Пише на фоне удара Ирана по Израилю выступил с критикой позиции России.

"Все мировые державы пришли на помощь Израилю, чтобы снизить мощь воздушного удара. В то же время Россия отказалась предоставлять Ирану так необходимое ему оборудование", – цитирует политика оппозиционный канал Iran International.

Это не первое антироссийское выступление Фалахат-Пише. После вторжения в Украину он назвал ошибкой заявление президента Ирана Эбрагима Раиси, в котором глава государства выражал поддержку России.

fb tel insta twitter youtube tictok