Иранский политик: "Запад помог Израилю, а Россия нам не помогла"

Бывший глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Хешматулла Фалахат-Пише на фоне удара Ирана по Израилю выступил с критикой позиции России.

"Все мировые державы пришли на помощь Израилю, чтобы снизить мощь воздушного удара. В то же время Россия отказалась предоставлять Ирану так необходимое ему оборудование", – цитирует политика оппозиционный канал Iran International.

Это не первое антироссийское выступление Фалахат-Пише. После вторжения в Украину он назвал ошибкой заявление президента Ирана Эбрагима Раиси, в котором глава государства выражал поддержку России.