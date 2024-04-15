Иранский политик: "Запад помог Израилю, а Россия нам не помогла"
время публикации: 15 апреля 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 14:21
Бывший глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Хешматулла Фалахат-Пише на фоне удара Ирана по Израилю выступил с критикой позиции России.
"Все мировые державы пришли на помощь Израилю, чтобы снизить мощь воздушного удара. В то же время Россия отказалась предоставлять Ирану так необходимое ему оборудование", – цитирует политика оппозиционный канал Iran International.
Это не первое антироссийское выступление Фалахат-Пише. После вторжения в Украину он назвал ошибкой заявление президента Ирана Эбрагима Раиси, в котором глава государства выражал поддержку России.