MEMRI: Иран и не хотел, чтобы в Израиле были пострадавшие

Сайт Института исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) публикует статью руководителя этой организации Игаля Кармона, в которой утверждается: Иран изначально планировал, чтобы его удар по Израилю не повлек за собой значительного ущерба.

Востоковед напоминает о прецеденте: нанесенном четыре года назад ударе по иракской базе Айн аль-Асад, где базировались военнослужащие США. Атака была призвана стать возмездием за ликвидацию американцами командира подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Американцы получили информацию об этом ударе за сутки до атаки. Мохаммад Джавад-Зариф, занимавший тогда пост министра иностранных дел Ирана, рассказал, что информация о предстоящем ударе была заблаговременно передана властям Ирака. Разумеется, пишет Кармон, что те поделились с американцами – как и было задумано. Это позволило предотвратить американские потери.

Сейчас, утверждает глава MEMRI, произошло то же самое: за трое суток Иран сообщил о готовящейся атаке Иордании, Ираку и Турции. Они поделились информацией с американцами, а те предупредили Израиль. "Когда обстрелы ведет ХАМАС, есть пострадавшие. Когда это делает Иран, их нет", – заявляет Кармон.

Ранение девочки на юге стало результатом падения обломков перехватчика, а не попадания ракеты. Был нанесен незначительный ущерб авиабазе. "Можно ли, под влиянием мании величия, объяснить это слабостью или идиотизмом иранцев? Для этого нужно быть очень наивным", – пишет исследователь.