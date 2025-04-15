Ynet: в течение двух месяцев планируется вывод сил армии США из Сирии

Руководство силовых структур США проинформировало министерство обороны Израиля о том, что в течение двух ближайших месяцев планируется начало вывода американских военных из Сирии, пишет Ynet.

Военный корреспондент "Едиот ахронот" Йоси Йегошуа отмечает, что Израиль пытался предотвратить вывод американских сил из Сирии. И минобороны Израиля продолжит такие попытки.