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Ближний Восток

Ynet: в течение двух месяцев планируется вывод сил армии США из Сирии

время публикации: 15 апреля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 17:57
Ynet: в течение двух месяцев планируется вывод сил армии США из Сирии
U.S. Army Reserve photo by Staff Sgt. Joshua Hammock via AP

Руководство силовых структур США проинформировало министерство обороны Израиля о том, что в течение двух ближайших месяцев планируется начало вывода американских военных из Сирии, пишет Ynet.

Военный корреспондент "Едиот ахронот" Йоси Йегошуа отмечает, что Израиль пытался предотвратить вывод американских сил из Сирии. И минобороны Израиля продолжит такие попытки.

Ближний Восток
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