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Ближний Восток

В Иордании арестованы 16 человек, связанных с ХАМАСом, производивших БПЛА и ракеты

Иордания
ХАМАС
время публикации: 15 апреля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 17:21
В Иордании арестованы 16 человек, связанных с ХАМАСом, производивших БПЛА и ракеты
AP Photo/Ben Curtis

Власти Иордании объявили во вторник, 15 апреля, об аресте 16 человек, связанных с террористической организацией ХАМАС, которые производили вооружения на территории Хашимитского королевства, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Главного разведывательного управления Иордании, опубликованному в государственных СМИ, была обнаружена фабрика по производству беспилотников. Кроме того, следствие установило, что та же группа, за которой велось наблюдение с 2021 года, произвела, по меньшей мере, одну ракету, которая была готова к запуску. Судя по сообщениям иорданских СМИ, производство ракет не было кустарным и единичным.

"Целью заговора были нанесение ущерба национальной безопасности, хаос и разрушения внутри королевства", – говорится в заявлении иорданской разведки.

Ранее правительство Иордании объявило о срыве плана, "который включал производство ракет с использованием местного оборудования и оборудования, импортируемого из-за рубежа, а также проект по производству беспилотников и вербовку и подготовку боевиков внутри и за пределами Иордании".

Ближний Восток
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