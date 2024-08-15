Умер полковник КСИР, получивший ранение в результате авиаудара в Сирии
время публикации: 15 августа 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 17:23
Иранские источники сообщают, что в одной из больниц в Иране от ранений умер Ахмадреза Афшари – полковник военно-воздушных сил "Корпуса стражей исламской революции", служивший в Сирии.
Судя по имеющимся данным, Афшари с конца июля по начало августа 2024 года был тяжело ранен в Сирии в результате авиаудара коалиционных сил. В Сирии он находился в статусе военного советника.
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