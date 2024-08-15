x
15 августа 2024
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 14:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Турция начинает работу над системой ПРО "Стальной купол"

время публикации: 15 августа 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 12:48
Турция начинает работу над системой ПРО "Стальной купол"
Wikipedia.org. Фото: President.az

Турция начинает работу над системой противовоздушной обороны "Стальной купол". Об этом сообщает издание Israel Defense. Уже название свидетельствует о стремлении конкурировать с израильской системой "Железный купол".

Система, которая будет использовать искусственный интеллект, призвана создать "зонтик" над всей территорией Турции, обеспечив защиту от ракет различной дальности, перехватывая цели на различной высоте. К проекту привлечено несколько оборонных компаний.

В комплекс будут входить радары, средства управления, спутниковой связи и радиоэлектронной борьбы. Турецкая сторона полагает, что "Стальной купол" вызовет интерес и на международной арене, в первую очередь – в арабских странах.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2021

Турция предложила США компромисс в вопросе о С-400