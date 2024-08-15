Турция начинает работу над системой ПРО "Стальной купол"

Турция начинает работу над системой противовоздушной обороны "Стальной купол". Об этом сообщает издание Israel Defense. Уже название свидетельствует о стремлении конкурировать с израильской системой "Железный купол".

Система, которая будет использовать искусственный интеллект, призвана создать "зонтик" над всей территорией Турции, обеспечив защиту от ракет различной дальности, перехватывая цели на различной высоте. К проекту привлечено несколько оборонных компаний.

В комплекс будут входить радары, средства управления, спутниковой связи и радиоэлектронной борьбы. Турецкая сторона полагает, что "Стальной купол" вызовет интерес и на международной арене, в первую очередь – в арабских странах.