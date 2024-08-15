Принц Мухаммад бин Салман: "Нормализация отношений с Израилем может стоить мне жизни"

Как сообщает издание Politico, наследник престола Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в беседах с побывавшими в королевстве американскими конгрессменами выразил опасение, что нормализация отношений с Израилем будет стоить ему жизни.

Он вспомнил об убийстве президента Египта Анвара Садата, заключившего с Израилем мирный договор и ставшего жертвой покушения и поинтересовался у своих собеседников, что сделали США для защиты египетского лидера. Из публикации неясно, когда произошла эта беседа.

Наследный принц подчеркнул, что соглашение между Израилем и Саудовской Аравией должно представить и четкий путь к созданию палестинского государства – поскольку это основной вопрос на арабской повестке дня.

Издание подчеркивает: Мухаммад считает заключение соглашения с Израилем и США критически важным для будущего Саудовской Аравии. Оно напоминает, что незадолго до 7 октября 2023 года в королевстве открыто побывали два израильских министра. Однако теперь саудовское общественное мнение настроено против израильтян.