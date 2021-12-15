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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 декабря 2021 г., 13:14

В Газе будет возведена новая набережная

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В Газе будет возведена новая набережная

Глава Египетского комитета по восстановлению Газы Ибрагим аль-Шенеи объявил о начале второго этапа работ по реконструкции сектора. В общей сложности речь идет о шести крупных инфраструктурных и строительных проектах.

Главный из них – оборудование набережной в городе Газа. Будут также возведены три новых жилых района в Захре, Джебалии и Бейт-Лахийе. Еще два проекта – строительство транспортных развязок в Газе на площадях с особенно напряженным движением.

Проекты будут реализовываться палестинскими компаниями и палестинскими рабочими, но с египетским финансированием и под египетским контролем.


Добавим, что первый этап предусматривал расчистку руин и завалов. За 65 дней было вывезено 85000 кубометров строительного мусора.

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