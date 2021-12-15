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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 декабря 2021 г., 12:12

Погибшие в ходе празднеств в честь золота йеменских футболистов

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Погибшие в ходе празднеств в честь золота йеменских футболистов Погибшие в ходе празднеств в честь золота йеменских футболистов

Тысячи жителей Йемена приняли участие в торжествах в честь победы молодежной сборной по футболу в чемпионате Западной Азии – первого золота в истории йеменского футбола. Праздник объединил живущих на территории, контролируемой хуситами, и тех, кто живет в областях, находящихся под контролем международно признанного правительства.

Радость йеменцы выражали привычным способом – стрельбой в воздух из автоматического оружия. Пять человек погибли, десятки были ранены упавшими на землю пулями. Больше всего пострадавших было в Сане – контролируемой хуситами столице: 23 человека. В Адене праздновали с меньшим размахом, здесь раненых было семеро.

Армейское командование сообщает, что во время матча, в котором йеменцы выиграли 4:3 по пенальти, на всех фронтах прекратились военные действия. Прямой эфир вели теле- и радиоканалы обеих частей страны, в которой уже несколько лет идет кровопролитная гражданская война.

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