ХАМАС проводит масштабные учения, отрабатывается и похищение солдат

Боевое крыло ХАМАСа проводит в секторе Газы учения, призванные, по заявлениям организаторов, повысить готовность группировки к новой вспышке конфликта с Израилем. Учения продлятся один день.

Зоной проведения учений, получивших название "Страж Иерусалима", станет весь сектор. Будут слышны взрывы и оружейная стрельба – в том числе, в районе заграждения на границе Газы. Один из сценариев – похищение израильского военнослужащего.

Отметим, что 14 декабря ХАМАС отметил 34-ю годовщину своего основания. Основные манифестации были проведены в Иудее и Самарии, несмотря на противодействие служб безопасности Палестинской администрации.