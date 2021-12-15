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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 декабря 2021 г., 11:26

ХАМАС проводит масштабные учения, отрабатывается и похищение солдат

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ХАМАС проводит масштабные учения, отрабатывается и похищение солдат

Боевое крыло ХАМАСа проводит в секторе Газы учения, призванные, по заявлениям организаторов, повысить готовность группировки к новой вспышке конфликта с Израилем. Учения продлятся один день.

Зоной проведения учений, получивших название "Страж Иерусалима", станет весь сектор. Будут слышны взрывы и оружейная стрельба – в том числе, в районе заграждения на границе Газы. Один из сценариев – похищение израильского военнослужащего.

Отметим, что 14 декабря ХАМАС отметил 34-ю годовщину своего основания. Основные манифестации были проведены в Иудее и Самарии, несмотря на противодействие служб безопасности Палестинской администрации.


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