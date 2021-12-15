Tehran Times опубликовала карту целей для ракетных ударов по Израилю, включив в нее Палестинскую автономию

Иранская газета Tehran Times опубликовала передовицу под заголовком "Всего один неверный шаг", к которой прилагается карта израильских объектов, которые подвергнутся атаке со стороны Ирана в случае нанесения Израилем удара по иранским ядерным объектам.

Карта Израиля густо помечена красными точками от Эйлата до Хермона, однако если судить по ней, то Иран собирается также бомбить Газу, Рамаллу, Дженин, Шхем и другие города Палестинской автономии.

В статье говорится, что угрозы и давление не действуют на Иран, и обсуждаются запланированные на весну 2022 года учения ВВС ЦАХАЛа и решение начгенштаба ЦАХАЛа Авива Кохави увеличить количество офицерских ставок в ВВС и в военной разведке.

Также цитируются слова начальника генерального штаба армии Ирана Мухаммада Багри о том, что "Иран никогда не игнорирует угрозы врагов и готов ответить на любые стратегические угрозы".