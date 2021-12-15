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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 декабря 2021 г., 14:41

Иран разрешил МАГАТЭ заменить камеры на комбинате по производству центрифуг

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Иран разрешил МАГАТЭ заменить камеры на комбинате по производству центрифуг

Как сообщает агентство Reuters, иранские власти приняли решение разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии заменить камеры наблюдения на предприятии атомной промышленности в Харадже.

На данном объекте производятся комплектующие для центрифуг, используемых для обогащения урана. Расположенные здесь камеры вышли из строя в июне 2021 года, во время диверсии, ответственность за которую официальный Тегеран возложил на Израиль.

Напомним, что в Вене проходят переговоры о возращении Ирана и США к подписанным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы. Можно предположить, что за этот жест доброй воли, предусмотренный соглашениями с МАГАТЭ, режим аятолл потребует реальных уступок.


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