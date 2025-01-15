Массовое отравление алкоголем в Турции, 19 человек скончались

По меньше мере 19 человек умерли за последние трое суток в Стамбуле в результате отравления некачественным алкоголем. 65 человек обратились в больницы. Как передает агентство Anadolu, 43 из них остаются госпитализированными.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на турецкие СМИ, по подозрению в причастности к торговле алкоголем задержаны два гражданина Туркменистана. У них изъято 50 литров метанола, а также наркотики, лекарственные средства и поддельные документы.

Задержанным могут быть предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, контрабанде наркотиков, производстве и продаже нелегального алкоголя, незаконном ввозе людей в страну и подделке документов.