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Ближний Восток

Массовое отравление алкоголем в Турции, 19 человек скончались

время публикации: 15 января 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:58
Массовое отравление алкоголем в Турции, 19 человек скончались
AP Photo/Can Ozer

По меньше мере 19 человек умерли за последние трое суток в Стамбуле в результате отравления некачественным алкоголем. 65 человек обратились в больницы. Как передает агентство Anadolu, 43 из них остаются госпитализированными.

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на турецкие СМИ, по подозрению в причастности к торговле алкоголем задержаны два гражданина Туркменистана. У них изъято 50 литров метанола, а также наркотики, лекарственные средства и поддельные документы.

Задержанным могут быть предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, контрабанде наркотиков, производстве и продаже нелегального алкоголя, незаконном ввозе людей в страну и подделке документов.

Ближний Восток
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