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Ближний Восток

Эрдоган сообщил, что только у Турции есть право вмешиваться в сирийские дела

время публикации: 15 января 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:22
Эрдоган сообщил, что только у Турции есть право вмешиваться в сирийские дела
AP Photo/Vladimir Voronin

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обладает возможностями и способностью покончить со всеми действующими в Сирии террористическими группировками – как курдскими, так и с "Исламским государством". "Руки прочь от Сирии", – призвал он иностранные государства.

"Нет ничего более естественного для Турции, чем принять участие в делах соседнего государства, если мотивы этих действий справедливы и легитимны, тем более, когда речь идет о гуманитарных вопросах", – цитирует Эрдогана агентство Anadolu. При этом он осудил "израильскую интервенцию".

Выступая в парламенте, президент заявил, что после падения режима Башара Асада курдские боевики представляют собой главную угрозу безопасности Сирии. Он сообщил, что с этой угрозой будет покончено.

Ближний Восток
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