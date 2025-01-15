Эрдоган сообщил, что только у Турции есть право вмешиваться в сирийские дела

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обладает возможностями и способностью покончить со всеми действующими в Сирии террористическими группировками – как курдскими, так и с "Исламским государством". "Руки прочь от Сирии", – призвал он иностранные государства.

"Нет ничего более естественного для Турции, чем принять участие в делах соседнего государства, если мотивы этих действий справедливы и легитимны, тем более, когда речь идет о гуманитарных вопросах", – цитирует Эрдогана агентство Anadolu. При этом он осудил "израильскую интервенцию".

Выступая в парламенте, президент заявил, что после падения режима Башара Асада курдские боевики представляют собой главную угрозу безопасности Сирии. Он сообщил, что с этой угрозой будет покончено.