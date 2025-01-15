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Ближний Восток

ВМС США рассказали, сколько оружия потратили на отражение атак хуситов

США
Хуситы
время публикации: 15 января 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 17:46
ВМС США рассказали, сколько оружия потратили на отражение атак хуситов
AP Photo/Bernat Armangue

Согласно официальным данным, опубликованным командованием ВМС США, на отражение атак хуситов было потрачено почти 400 ракет и снарядов разных видов.

Данные, опубликованные американцами, включают запуск 120 зенитных ракет SM-2 класса "корабль-воздух" и еще 80 более современных ракет типа SM-6. Речь идет о зенитных ракетах с радиолокационным наведением, которые обеспечивают кораблям возможность перехвата воздушных целей на коротких и средних дистанциях.

Кроме того, были использованы 20 ракет "Sparrow" в морской версии, ракеты типа SM-3, а также 160 снарядов для автоматических скорострельных орудий.

Ближний Восток
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