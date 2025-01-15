Премьер-министр ПА: "В Газе должна править Палестинская администрация"

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа заявил, что именно ПА должна управлять сектором Газы после окончания военных действий. "Любое другое решение, отделяющее сектор от Западного берега, препятствует созданию палестинского государства", – сказал он.

"В то время как мы ожидаем прекращения огня, необходимо подчеркнуть: только легитимное палестинское руководство, правительство государства Палестина, может быть принято как управляющая Газой власть", – сказал он.

Заявление было сделано в Осло на третьей международной конференции в поддержку принципа двух государств, в которой приняли участие представители 80 стран и международных организаций.

Следует отметить, что вопрос о послевоенном устройстве сектора остается нерешенным. Израильское руководство утверждает, что сохранение власти ХАМАСа для него неприемлемо. Однако после 15 месяцев войны остается неясным, какой ответ на этот вопрос есть у официального Иерусалима.