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Ближний Восток

Премьер-министр ПА: "В Газе должна править Палестинская администрация"

Война с ХАМАСом
Палестинская администрация
время публикации: 15 января 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 15:19
Премьер-министр ПА: "В Газе должна править Палестинская администрация"
Ammar Awad/Pool Photo via AP

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа заявил, что именно ПА должна управлять сектором Газы после окончания военных действий. "Любое другое решение, отделяющее сектор от Западного берега, препятствует созданию палестинского государства", – сказал он.

"В то время как мы ожидаем прекращения огня, необходимо подчеркнуть: только легитимное палестинское руководство, правительство государства Палестина, может быть принято как управляющая Газой власть", – сказал он.

Заявление было сделано в Осло на третьей международной конференции в поддержку принципа двух государств, в которой приняли участие представители 80 стран и международных организаций.

Следует отметить, что вопрос о послевоенном устройстве сектора остается нерешенным. Израильское руководство утверждает, что сохранение власти ХАМАСа для него неприемлемо. Однако после 15 месяцев войны остается неясным, какой ответ на этот вопрос есть у официального Иерусалима.

Ближний Восток
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