Ливанские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛа в южном Ливане

Ливанский канал "Аль-Миадин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа нанес удар по деревне Айтарун на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт нанесения удара по складу вооружений на юге Ливана.

Ранее телеканал "Аль-Манар", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что в результате атаки израильского беспилотника на мотоцикл, двигавшийся по трассе, соединяющей районы южного Ливана, один человек погиб и еще один – получил ранения.