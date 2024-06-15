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Ближний Восток

Ливанские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛа в южном Ливане

время публикации: 15 июня 2024 г., 22:09 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 05:16
Ливанские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛа в южном Ливане
Flash90

Ливанский канал "Аль-Миадин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа нанес удар по деревне Айтарун на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт нанесения удара по складу вооружений на юге Ливана.

Ранее телеканал "Аль-Манар", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что в результате атаки израильского беспилотника на мотоцикл, двигавшийся по трассе, соединяющей районы южного Ливана, один человек погиб и еще один – получил ранения.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июня 2024

"Аль-Манар": израильский БПЛА атаковал мотоцикл в южном Ливане