Арагчи: "Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Исламская республика готова отказаться от обогащения урана и подписать соглашение, предотвращающее появление у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он подчеркнул – Иран не откажется от своих законных прав на ядерные исследования. Это достаточно туманное заявление может означать сохранение оставшихся после израильских ударов мощностей для обогащения урана и продолжение обогащения.

По его словам, Иран также готов прекратить удары по Израилю, если и тот откажется от ударов по иранской территории. Выступая перед дипломатами, министр заявил, что действия Ирана полностью легитимны и носят оборонительный характер.