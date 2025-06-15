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Ближний Восток

Арагчи: "Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия"

время публикации: 15 июня 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 11:20
Арагчи: "Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия"
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Исламская республика готова отказаться от обогащения урана и подписать соглашение, предотвращающее появление у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он подчеркнул – Иран не откажется от своих законных прав на ядерные исследования. Это достаточно туманное заявление может означать сохранение оставшихся после израильских ударов мощностей для обогащения урана и продолжение обогащения.

По его словам, Иран также готов прекратить удары по Израилю, если и тот откажется от ударов по иранской территории. Выступая перед дипломатами, министр заявил, что действия Ирана полностью легитимны и носят оборонительный характер.

Ближний Восток
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