x
15 июня 2025
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 10:32
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ЦАХАЛ впервые опубликовал экстренное предупреждение перед атакой на фарси

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 июня 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 10:32
ЦАХАЛ впервые опубликовал экстренное предупреждение перед атакой на фарси
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи впервые выпустил экстренное предупреждение перед атакой на языке фарси: оно предназначено для жителей Ирана, которые находятся вблизи военных объектов.

В этом сообщении, которое дублируется на фарси и на арабском языках, сказано: "Экстренное предупреждение для всех граждан Ирана. Все лица, находящиеся сейчас или планирующие находиться в ближайшем будущем внутри или вблизи заводов по производству вооружения и поддерживающих их организаций, должны немедленно покинуть эти районы и не возвращаться до особого уведомления. Присутствие рядом с этими объектами подвергает опасности ваши жизни".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

3-й день войны с Ираном: многочисленные жертвы в Израиле