ЦАХАЛ впервые опубликовал экстренное предупреждение перед атакой на фарси

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи впервые выпустил экстренное предупреждение перед атакой на языке фарси: оно предназначено для жителей Ирана, которые находятся вблизи военных объектов.

В этом сообщении, которое дублируется на фарси и на арабском языках, сказано: "Экстренное предупреждение для всех граждан Ирана. Все лица, находящиеся сейчас или планирующие находиться в ближайшем будущем внутри или вблизи заводов по производству вооружения и поддерживающих их организаций, должны немедленно покинуть эти районы и не возвращаться до особого уведомления. Присутствие рядом с этими объектами подвергает опасности ваши жизни".