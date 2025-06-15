Саудовский наследник в беседе с президентом Ирана осудил израильские удары

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман, фактический правитель королевства, провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мы самым решительным образом осуждаем атаки, подрывающие суверенитет и безопасность Исламской республики Иран и нарушающие нормы международного права", – сказал садовский лидер, подчеркнув, что выступает против использования силы для разрешения конфликтов.

"Принц выразил президенту соболезнования в связи с гибелью иранских граждан, а также подчеркнул, что эти атаки помешали диалогу, направленному на преодоление кризиса, подорвав усилия по деэскалации конфликта и достижению дипломатического урегулирования", – передает агентство SPA.