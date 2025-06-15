Комментарии иранцев: "Мистер Нетаниягу, хотите мятежа в Иране – атакуйте вот эти объекты"

В ответ на заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу о начале операции "Народ как лев" и атаке иранских объектов, военной инфраструктуры и других целей, пользователи социальных сетей из Ирана обратились к израильскому премьеру с призывом "добавить в банк целей" определенные объекты.

В своем заявлении глава правительства подчеркнул, что Израиль не воюет с народом Ирана: Израиль сражается с преступным режимом аятолл, который поставил под угрозу само существование государства Израиль и его населения и который лишил свободы, безопасности и шанса на мир иранский народ. Нетаниягу выразил надежду на освобождение иранского народа от режима аятолл и призвал иранцев выйти на улицы с протестами.

В ответ на это одна из пользователей социальной сети X.com обратилась к Нетаниягу с призывом нанести удар по базе ополчения "Басидж" в Тегеране, которая носит название "Мегдад". "Уважаемый господин премьер-министр Нетаниягу, – отметила пользовательница. – Если вы хотите, чтобы иранский народ вышел на улицы, пожалуйста, прикажите истребителям ВВС Израиля полностью уничтожить базу "Мегдад" в Тегеране".

"Эта база – один из самых известных центров пыток и подавления протестующих, он расположен на одной из самых важных улиц Тегерана, и все там являются официальными сотрудниками КСИР, даже воробьи и кошки!" – пишет она.