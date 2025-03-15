Centcom подтвердил ликвидацию в Ираке одного из лидеров "Исламского государства"

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) подтвердило ликвидацию в Ираке Абдаллы Маки Муслиха ар-Рифаи – "номера 2" в иерархии руководства "Исламского государства", отвечавшего в этой террористической организации за "глобальные операции" (то есть за теракты за рубежом).

В сообщении Centcom сказано: "13 марта силы Центрального командования США в сотрудничестве с иракскими силами разведки и безопасности нанесли точный авиаудар в провинции Аль-Анбар, Ирак, в результате которого был убит глобальный лидер ИГ №2, руководитель глобальных операций и эмир уполномоченного комитета – Абдалла Маки Муслих ар-Рифаи, по прозвищу "Абу Хадиджа", и еще один боевик ИГ. Будучи эмиром высшего руководящего органа ИГ "Абу Хадиджа" нес ответственность за операции, логистику и планирование, проводимые ИГ по всему миру, и руководил значительной частью финансов для глобальной организации группировки. После удара Centcom и иракские силы выдвинулись на место атаки и обнаружили обоих мертвых террористов ИГ. На обоих террористах были неразорвавшиеся "пояса смертников", они имели при себе несколько единиц оружия. Centcom и иракские силы смогли идентифицировать "Абу Хадиджу" с помощью ДНК-анализа, на основании данных, полученных во время предыдущей операции, когда "Абу Хадиджа" едва избежал смерти".

""Абу Хадиджа" был одним из самых высокопоставленных членов ИГ во всей глобальной организации. Мы продолжим убивать террористов и уничтожать их группировки, которые угрожают нашей родине и американским военным, союзникам и партнерам в регионе и за его пределами", – заявил генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Centcom.

Президент США Дональд Трамп опубликовал следующий комментарий в социальной сети Truth Social: "Сегодня был убит беглый лидер ИГ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. Достигнем мира силой!"

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани сообщил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство", который считался "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире". Это Абдалла Маки Муслих ар-Рифаи аль-Макна, известный как Абу Хадиджа. Он был ликвидирован иракскими силами безопасности в сотрудничестве с возглавляемой США коалицией, утверждал ас-Судани.