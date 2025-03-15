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Ближний Восток

Ливан: 2,5 млн долларов, изъятые в аэропорту Бейрута, могли предназначаться "Хизбалле"

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 15 марта 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 08:50
Аэропорт Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

В феврале власти Ливана конфисковали в аэропорту Бейрута у пассажира, прибывшего из Турции, 2,5 миллиона долларов наличными, предназначенных для "Хизбаллы". Дело все еще расследуется ливанскими судебными органами, сообщает "Аль-Арабия".

Задержанный, Мухаммед Ариф Хусейн, утверждает, что конфискованные средства принадлежали неким шиитским благотворительным организациям. Он также заявил, что некий иранец, личность которого ему неизвестна, передал ему деньги в аэропорту Сабиха в Турции, не упомянув при этом Высший шиитский совет Ливана.

Однако именно Высший исламский шиитский совет Ливана направил письмо в прокуратуру, в котором утверждает, что конфискованные деньги были пожертвованиями, полученными от иностранных организаций. Никаких официальных документов, подтверждающих это заявление, совет не предоставил.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 февраля 2025

В аэропорту Бейрута изъяты 2,5 миллиона долларов, предназначавшихся "Хизбалле"