Ливан: 2,5 млн долларов, изъятые в аэропорту Бейрута, могли предназначаться "Хизбалле"

В феврале власти Ливана конфисковали в аэропорту Бейрута у пассажира, прибывшего из Турции, 2,5 миллиона долларов наличными, предназначенных для "Хизбаллы". Дело все еще расследуется ливанскими судебными органами, сообщает "Аль-Арабия".

Задержанный, Мухаммед Ариф Хусейн, утверждает, что конфискованные средства принадлежали неким шиитским благотворительным организациям. Он также заявил, что некий иранец, личность которого ему неизвестна, передал ему деньги в аэропорту Сабиха в Турции, не упомянув при этом Высший шиитский совет Ливана.

Однако именно Высший исламский шиитский совет Ливана направил письмо в прокуратуру, в котором утверждает, что конфискованные деньги были пожертвованиями, полученными от иностранных организаций. Никаких официальных документов, подтверждающих это заявление, совет не предоставил.