После американского удара по целям в Йемене хуситы ответили Трампу на иврите

Министерство здравоохранения хуситской администрации Йемена сообщает, что по меньшей мере девять человек погибли и девять пострадали в результате массированного американского удара по контролируемой хуситами территории.

В ответ на требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по военным кораблям и торговым судам руководство йеменской группировки ответило: "Мы продолжим быть броней Газы, и мы не бросим братьев на произвол судьбы, к каким бы последствиям это не привело".

Высокопоставленный представитель хуситов Азам аль-Асад написал в социальной сети Х, что Трамп и Нетаниягу роют могилы сионистам, после чего добавил на плохом иврите: "Начинайте опасаться за свою голову".

Террористическая группировка ХАМАС выступила с осуждением американского удара по Йемену, выразив хуситам благодарность за поддержку.