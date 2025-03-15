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Ближний Восток

После американского удара по целям в Йемене хуситы ответили Трампу на иврите

Йемен
Дональд Трамп
Хуситы
время публикации: 15 марта 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 23:16
После американского удара по целям в Йемене хуситы ответили Трампу на иврите
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Министерство здравоохранения хуситской администрации Йемена сообщает, что по меньшей мере девять человек погибли и девять пострадали в результате массированного американского удара по контролируемой хуситами территории.

В ответ на требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по военным кораблям и торговым судам руководство йеменской группировки ответило: "Мы продолжим быть броней Газы, и мы не бросим братьев на произвол судьбы, к каким бы последствиям это не привело".

Высокопоставленный представитель хуситов Азам аль-Асад написал в социальной сети Х, что Трамп и Нетаниягу роют могилы сионистам, после чего добавил на плохом иврите: "Начинайте опасаться за свою голову".

Террористическая группировка ХАМАС выступила с осуждением американского удара по Йемену, выразив хуситам благодарность за поддержку.

Ближний Восток
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