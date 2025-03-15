Американский удар по Йемену: Трамп заявил, что перед хуситами "разверзнется ад"

Президент США Дональд Трамп заявил о начале решительной военной операции против йеменских хуситов. По его словам, США задействуют сокрушительную военную силу, пока цели операции не будут достигнуты.

"Хуситы развязали кампанию пиратства, насилия и террора против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", – написал президент в социальной сети Truth Social, обвинив администрацию Байдена в том, кто она не дала на это адекватного ответа.

По словам Трампа, американской атаке подверглись базы, лидеры и система ПВО хуситов. "Никакие террористы не помешают нашим военным и торговым судам свободно перемещаться в мировом океане", – добавил он.

"Хуситам: ваше время кончилось. Ваши удары должны прекратиться немедленно. Иначе перед вами разверзнется ад – вы никогда не видели ничего подобного. Ирану: немедленно прекратите поддерживать хуситов и не смейте угрожать американскому народу и американскому президенту", – сообщил Трамп.