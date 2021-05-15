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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 мая 2021 г., 01:46

Машаль назвал условия ХАМАСа по деэскалации в секторе Газы

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Халид Машаль

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халид Машаль в интервью турецкому телеканалу TRT Arabic назвал условия деэскалации в секторе Газы.

Условия, по словам Машаля, таковы: 1) прекращение огня, 2) вывод израильских сил безопасности из мечети Аль-Акса и обеспечение свободного доступа в мечеть для молящихся, 3) прекращение выселения арабских жителей иерусалимского района Шейх Джарах, 4) освобождение всех арабов, задержанных за время последней эскалации.

Машаль отметил, что переговоры о деэскалации ведут Турция, Катар и Египет. По его словам, представителям этих стран были переданы "условия" для оповещения руководства Израиля.


Примечательно, что эти "условия" были названы Халидом Машалем, который в настоящее время не является главой политбюро ХАМАСа (эту должность занимает Исмаил Ханийя), а довольствуется более "скромной" должностью лидера ХАМАСа в диаспоре.

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