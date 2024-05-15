x
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 мая 2024
|
15 мая 2024
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иордании арестованы боевики-исламисты, получавшие оружие от Ирана

время публикации: 15 мая 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 12:12
В Иордании арестованы боевики-исламисты, получавшие оружие от Ирана
AP Photo/Ben Curtis

Иорданские власти предотвратили иранскую попытку доставить в королевство крупную партию оружия, предназначенную для исламистских группировок, которые с помощью диверсий и терактов должны были дестабилизировать ситуацию в Иордании.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Иордании, отправителем стали действующие в Сирии проиранские группировки, а получателем – ячейка иорданского отделения "Братьев-мусульман", связанная с палестинской группировкой ХАМАС.

Оружие было конфисковано еще в конце марта, когда спецслужбы задержали членов ячейки – граждан Иордании палестинского происхождения.

Иордания находится в фокусе палестино-израильского конфликта, гранича как с Сирией и Ираком – иранскими сателлитами, так и с Израилем. Вооруженные силы Иордании приняли участие в отражении иранского воздушного удара по Израилю.

fb tel insta twitter youtube tictok